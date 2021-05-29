Полиция Италии получит бронированные Alfa Romeo

Итальянские полицейские получат новый спецтранспорт — стражи порядка будут нести службу на бронированных Alfa Romeo. Для них выпустят 1770 защищенных по классу B4 седанов. Об этом сообщил сайт Stellantis.com.

«Эти новые Alfa Romeo Giulia укрепляют историческое партнерство между Alfa Romeo и карабинерами, которое началось после Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Новые машины итальянской полиции защитят стражей порядка от обстрела из пистолетов, карабинов и винтовок. Инженеры установят на крыше автомобилей несколько проблесковых маячков с обтекателями, а в боковые зеркала встроят стробоскопы. В них смогут поместиться три карабинера и один задержанный.

Бронированные Аlfа Romeo получат двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Такой мотор разгоняет машину с места до ста километров в час за 6,6 секунды. Максимальная скорость полицейской Giulia будет достигать 230 километров в час. Это быстрый, маневренный и хорошо защищенный автомобиль.