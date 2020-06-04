Полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Новом Орлеане

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены прибегнуть к такой мере, как слезоточивый газ, после того, как протестующие трижды отказались прекратить переходить мост Crescent City Connection.

Полиция отмечает, что вынуждена была принять такие меры «в ответ на эскалацию и физическую конфронтацию с полицейскими».