Полиция Испании задержала россиян за контрабанду 35 тонн гашиша
Шесть яхт с грузом из 35 тонн гашиша задержала полиция Испании в районе Балеарских и Канарских островов. Как сообщила газета El Mundo со ссылкой на заявление полиции, суда арендовали члены преступной группировки из Восточной Европы.
Всего по делу задержали двух россиян и девятерых граждан Болгарии. Проведенную операцию уже назвали одной из самых крупных в истории по предотвращению морского наркотрафика.
Стоимость изъятого вещества оценили в 60 миллионов евро. Агенты, которые участвовали в операции, заявили, что торговцы наркотиками используют новые маршруты через Канарские острова и Африку после того, как им перекрыли доступ через Гибралтарский пролив.