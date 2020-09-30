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    30 сентября 2020, 16:44

    Полиция Испании задержала россиян за контрабанду 35 тонн гашиша

    Анатолий Минкин

    Шесть яхт с грузом из 35 тонн гашиша задержала полиция Испании в районе Балеарских и Канарских островов. Как сообщила газета El Mundo со ссылкой на заявление полиции, суда арендовали члены преступной группировки из Восточной Европы.
    Полиция Испании задержала россиян за контрабанду 35 тонн гашиша

    Всего по делу задержали двух россиян и девятерых граждан Болгарии. Проведенную операцию уже назвали одной из самых крупных в истории по предотвращению морского наркотрафика.

    Стоимость изъятого вещества оценили в 60 миллионов евро. Агенты, которые участвовали в операции, заявили, что торговцы наркотиками используют новые маршруты через Канарские острова и Африку после того, как им перекрыли доступ через Гибралтарский пролив.

    Новости SMI.FM