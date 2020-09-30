Полиция Испании задержала россиян за контрабанду 35 тонн гашиша

Всего по делу задержали двух россиян и девятерых граждан Болгарии. Проведенную операцию уже назвали одной из самых крупных в истории по предотвращению морского наркотрафика.

Стоимость изъятого вещества оценили в 60 миллионов евро. Агенты, которые участвовали в операции, заявили, что торговцы наркотиками используют новые маршруты через Канарские острова и Африку после того, как им перекрыли доступ через Гибралтарский пролив.