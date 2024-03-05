05 марта 2024, 14:44
Полиция Испании ликвидировала преступную группу, торговавшую женщинами
Полицейские Испании ликвидировали преступную группу, которая торговала женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на заявление правоохранительных органов королевства.
Злоумышленники базировались в городе Бадахос. Трех участников ОПГ удалось задержать. Им предъявили обвинения в принуждении к проституции и незаконном хранении оружия.
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В ходе операции стражи порядка спасли двух потерпевших.
Испания
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