Мир 05 марта 2024, 14:44 Полиция Испании ликвидировала преступную группу, торговавшую женщинами

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Полицейские Испании ликвидировали преступную группу, которая торговала женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на заявление правоохранительных органов королевства.

Злоумышленники базировались в городе Бадахос. Трех участников ОПГ удалось задержать. Им предъявили обвинения в принуждении к проституции и незаконном хранении оружия.

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В ходе операции стражи порядка спасли двух потерпевших.