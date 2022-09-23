Полиция Испании изъяла контрафактную одежду на 300 миллионов евро | 360°

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23 сентября 2022, 12:55

Полиция Испании изъяла контрафактную одежду на 300 миллионов евро

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Полиция Испании изъяла крупную партию поддельных сумок и одежды известных брендов на рекордную сумму 300 миллионов евро. Об этом написали "Известия" со ссылкой на издание SundayWorld.

Полиция установила, что группа торговцев подделками, которая базировалась в основном на двух островах Карибского бассейна — Тенерифе и Фуэртевентура, — приобретала контрафактные товары в промышленной зоне Кобо Кальеха в Мадриде и продавала их в туристических зонах.

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Подозреваемых задержали, арестованы 17 человек.

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