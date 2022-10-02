Полиция Ирана задержала более 10 участников протестов | 360°

Мир 02 октября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Ирана задержала более 10 участников протестов Tasnim: Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан

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Правоохранители Ирана в воскресенье, 2 октября, задержали группу из 12 участников беспорядков в провинции Лурестан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление местной прокураторы.

«После вчерашних беспорядков в некоторых кварталах и районах Хоррамабада (административный центр провинции Лурестан) были арестованы 12 участников беспорядков», — привело агентство заявление прокураторы провинции.

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До этого иранские власти заявили об окончании протестов и беспорядков, которые начались из-за гибели 22-летней Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает различные варианты реагирования на сложившуюся ситуацию в Иране. В ЕС полагают, что к жертвам среди митингующих привело «непропорциональное применение силы» полицейскими.

Протесты в некоторых городах Ирана начались после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся вскоре после задержания полицией. Правоохранители посчитали, что она неправильно носила хиджаб. Согласно официальному заявлению, причиной смерти девушки стали проблемы с сердцем. Но правозащитники утверждают, что ее избили в автозаке.

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