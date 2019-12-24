Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ на протестующих
Правоохранители Гонконга применили против демонстрантов на улицах и в торговых центрах слезоточивый газ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на South China Morning Post.
Примерно тысяча протестующих устроили митинг у гостиницы Peninsula. Так они хотели помешать работе общественного транспорта. Однако полиция попыталась остановить демонстрантов и распылила слезоточивый газ.
Митингующие начали разбрасывать дорожные конусы. Тогда сотрудники правоохранительных органов вновь применили газ.
Ранее в Гонконге прошла другая волна беспорядков. В районе Mong Kok несколько сотен демонстрантов оппозиционеров сооружали баррикады из урн, дорожных знаков и чужих автомобилей.