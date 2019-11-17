Полиция Гонконга пригрозила открыть стрельбу боевыми в протестующих

Полицейского в Гонконге ранили в ногу стрелой Подробнее

Протестующие кидали в полицейских коктейли «Молотова», стреляли из лука. Если подобные акты насилия в отношении стражей порядка продолжатся, правоохранители применят ответную минимальную силу. В частности, они запустят в толпу боевые патроны. Об этом предупредил представитель полиции Луис Лау.

Кроме того, он припомнил, как неизвестные попытались на машине протаранить группу полицейских. Одному из правоохранителей пришлось выстрелить, только после этого автомобиль развернулся и уехал. Стражи порядка осудили этот «акт, подобный террористическому».

Ранее радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост, который связывает кампус Политехнического университета со станцией метрополитена. В районе раздавались взрывы. Правоохранители разогнали митингующих с помощью слезоточивого газа.

Полицейские Гонконга прыснули в беременную баллончиком и повалили ее на землю. Видео Подробнее

В последние дни недовольные жители Гонконга вновь начали активно выходить на акции протестов. Однако теперь они сменили тактику — оккупируют кампусы университетов. Поэтому из соображений безопасности все образовательные учреждения 18 ноября по-прежнему будут закрыты.

Последние дни в Гонконге наблюдается транспортный коллапс. Демонстрантам теперь мало многотысячных шествий, они отдали предпочтение блокировке дорог, тоннелей и мостов.

Массовые беспорядки начались в Гонконге в июне 2019 года. Граждане вышли на улицы из-за принятия закона об экстрадиции заключенных. Согласно документу, правительство смогло бы задерживать и выдавать людей другим государствам. Жители региона потребовали отказаться от законопроекта. В итоге власти пошли на уступки и в октябре отозвали законопроект. Тем не менее митинги продолжаются до сих пор.