Полиция Германии прекратила следственные действия на месте ЧП на «Северном потоке» | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Мир

14 октября 2022, 13:29

Полиция Германии прекратила следственные действия на месте ЧП на «Северном потоке»

ТАСС: полиция ФРГ завершила следственные действия на месте утечки на «Северном потоке»

Читать 360tv в

Полиция Германия завершила следственные мероприятия на месте утечек на российском экспортном магистральном газопроводе «Северный поток», сообщил ТАСС. Теперь специалисты будут изучать полученную информацию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия пока не получила разрешений на допуск к расследованию диверсий на «Северных потоках».

Реклама

Разрушения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» зафиксировали 26 сентября. Служба безопасности Швеции 6 октября проинформировала, что завершила расследование на месте ЧП, указав на то, что рядом с местом утечек произошли взрывы, что усиливает подозрения о диверсиях, сообщил RT.

Реклама

Следователи ФСБ России возбудили по факту случившегося уголовное дело об акте международного терроризма.

Газопровод Северный поток — 2

Северный поток

0

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама