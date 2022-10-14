Полиция Германии прекратила следственные действия на месте ЧП на «Северном потоке» | 360°

Мир 14 октября 2022, 13:29 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Германии прекратила следственные действия на месте ЧП на «Северном потоке» ТАСС: полиция ФРГ завершила следственные действия на месте утечки на «Северном потоке» Danish Defence

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Полиция Германия завершила следственные мероприятия на месте утечек на российском экспортном магистральном газопроводе «Северный поток», сообщил ТАСС. Теперь специалисты будут изучать полученную информацию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия пока не получила разрешений на допуск к расследованию диверсий на «Северных потоках».

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Разрушения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» зафиксировали 26 сентября. Служба безопасности Швеции 6 октября проинформировала, что завершила расследование на месте ЧП, указав на то, что рядом с местом утечек произошли взрывы, что усиливает подозрения о диверсиях, сообщил RT.

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Следователи ФСБ России возбудили по факту случившегося уголовное дело об акте международного терроризма.

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