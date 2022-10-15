Полиция Германии провела обыск в квартире россиянки, поддерживающей спецоперацию | 360°

Мир 15 октября 2022, 09:31 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Германии провела обыск в квартире россиянки, поддерживающей спецоперацию Полиция ФРГ провела обыск в квартире россиянки в Ландсхуте из-за ее позиции по СВО РИА Новости

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Сотрудники полиции в баварском городе Ландсхут обыскали дом гражданки России. По утверждению правоохранителей, 30-летняя женщина выражала поддержку спецоперации в том числе писала об этом в соцсетях, сообщила пресс-служба полиции Баварии.

«Сегодня рано утром следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте», — сказано в сообщении.

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Россиянку подозревают в «пропаганде и прославлении» действий России на Украине, а также в оскорблении одной из пользовательниц соцсетей в начале августа.

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В полиции уточнили, что по данному факту расследование проводит прокуратура и инспекция уголовной полиции Ландсхута. При обыске у женщины изъяли три смартфона и ноутбук.

В полиции уточнили, что у подозреваемой нет вида на жительство, но ее депортация в РФ невозможна из-за приостановки процесса.

По предварительным данным, речь идет о блогере, которая активно поддерживает Россию. Весной она, обернувшись в российский триколор, станцевала «Калинку» перед проукраинскими активистами в Мюнхене.

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