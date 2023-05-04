Мир 04 мая 2023, 17:14 Полиция Германии начала расследование из-за разглашения деталей визита Зеленского ТАСС: в ФРГ завели дело по подозрению в разглашении гостайны о визитах Зеленского Unsplash

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Правоохранительные органы Берлина завели дело и начали расследование поле публикаций СМИ данных о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию, написал ТАСС.

«Специализированный отдел земельного управления криминальной полиции начал расследование по подозрению в разглашении сведений, являющихся государственной тайной», — процитировало агентство заявление берлинской полиции.

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В одной из местных газет появилась статья с заявлением якобы одного из сотрудников полиции, который раскрыл детали поездки украинского президента. Полиция Берлина официально никаких данных не предоставляла.

Украинский президент Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию 3 мая. Он встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте и принял участие в саммите стран Северной Европы и Украины. Известно, что Финляндия отказалась поставлять ВСУ истребители Hornet.

РИА «Новости» сообщило, что Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении. Кортеж президента покинул Президентский дворец, а затем прибыл к терминалу для частных самолетов столичного аэропорта.