Полиция ФРГ раскрыла серию краж девятилетней давности по надкушенной колбасе

Полиция немецкого города Швельм благодаря образцам ДНК с надкусанного куска колбасы сумела разыскать преступника, который в 2012 году совершил серию краж со взломом. Об этом сообщило агентство Assosiated Press.

Полицейские девять лет принялись разыскивать вора, который за один день взломал пять квартир в немецком Гефельсберге. На одном из мест преступления он проголодался и решил угоститься колбасой, пока хозяев не было дома. Криминалисты обнаружили надкусанный кусочек колбасы и решили собрать с него ДНК. Но изучив образцы, они не нашли совпадений, и вор остался безнаказанным.

Найти преступника помогли коллеги из Франции, которые сообщили о 30-летнем выходце из Албании, совершившем насильственное преступление. Его ДНК совпало с образцом, который хранился у немецких полицейских все эти годы. Но скорее всего, его не будут экстрадировать, поскольку срок давности по его ограблениям уже истек.

Ранее русскую семью в Германии лишили родительских прав на троих детей из-за анонимной жалобы от соседей.