Полиция Франции задержала мужчину за угрозы учителям

Правоохранители задержали мужчину, который несколько дней угрожал учителям школы в коммуне Атис-Монс под Парижем. Он обещал, что педагоги «поплатятся», и собирался отомстить за пророка Мухаммеда и Аллаха.

Об этом сообщила газета Parisien. По данным издания, мужчину задержали утром 4 ноября возле здания школы. Ранее на него пожаловалась одна из преподавательниц. Она рассказала, что дважды слышала от него угрозы, когда выходила на улицу во время перерыва.

По словам педагога, мужчина кричал, что отомстит за Аллаха и пророка Мухаммеда, а также обещал, что «учителя поплатятся».

«Он был известен нашим службам, но не спецслужбам», — процитировало издание слова источника в полиции Франции.

Газета отметила, что поведение задержанного было связано с преступлением, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Там обезглавили учителя истории Самюэля Пати за то, что он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока по свободе слова. Во время национальной церемонии прощания с убитым президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от подобных карикатур.