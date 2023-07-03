Мир 03 июля 2023, 10:55 Полиция Франции во время ночных беспорядков задержала 157 человек BFM: МВД Франции сообщило о 157 задержанных участниках беспорядков в ночь на 3 июля

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Ночью полиция Франции задержала 157 участников акций протеста после убийства 17-летнего подростка. Трех правоохранителей ранили, сообщил телеканал BFM.

Министерство внутренних дел Франции подготовило предварительный отчет по масштабам беспорядков в ночь со 2 на 3 июля. Задержали 157 человек, трех полицейских и жандармов ранили. На дорогах общего пользования зафиксировали 352 возгорания, 297 поджогов транспортных средств и 34 — зданий. Протестующие напали на полицейский участок и казармы жандармерии.

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В ночь на воскресенье правоохранители задержали свыше 300 человек, за сутки до этого — 994 участника акций погромов.

Протесты начались 27 июня, после того как во время досмотра на дороге полицейский убил 17-летнего юношу за неподчинение. Президент Франции Эммануэль Макрон провел очередное заседание оперштаба и призвал министров принять меры для стабилизации ситуации. Несмотря на масштабы протестов, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что рано вносить изменения в закон 2017 года об отказе подчиниться.