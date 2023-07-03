Мир 03 июля 2023, 00:48 Полиция Франции стала использовать российский карабин Вепрь-12 для борьбы с протестующими Спецназ Франции для разгона манифестантов использует российский карабин Вепрь-12 РИА «Новости»

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Сотрудники французского формирования специального назначения стали использовать российский карабин Вепрь-12, чтобы прогонять протестующих с городских улиц. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Уже пятый день подряд во Франции идут серьезные беспорядки. Нынешняя ситуация с протестами оказалась самой напряженной за последние годы в стране. Недовольные граждане поджигают городскую технику и нападают на правоохранителей. У некоторых манифестантов есть огнестрельное оружие.

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В качестве борьбы с протестующими правительство страны задействовало 45 тысяч полицейских и жандармов. Блюстители порядка стали использовать бронетехнику, а у одного из полицейских заметили карабин Вепрь-12 «Молот» российского производства. Несмотря на все усилия французских правоохранителей, обстановка в стране остается крайней тяжелой.

Волна митингов началась после убийства полицейским 17-летнего парня алжирского происхождения. Блюститель порядка подумал, что юноша хочет напасть на него, поэтому применил оружие.