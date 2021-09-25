Полиция Франции применила слезоточивый газ для разгона протестующих у дома мэра Ниццы. Видео

Жители Ниццы во время марша протеста против введения санитарных пропусков попытались пройти мимо дома мэра города Кристиана Эстрози. Некоторые из них попытались прорваться сквозь полицейские кордоны, и стражи правопорядка разогнали их слезоточивым газом.

Об этом сообщила региональная газета Nice-Matin. Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять их при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарных пропусков после 15 ноября.

Кристиан Эстрози осудил действия демонстрантов, и признал, что провокация его не испугала. Однако он подчеркнул, что попытка напасать на его дом свидетельствует о жестокости тех, кто якобы выступает за правое дело.

«Ради благополучия жителей Ниццы я не поддамся угрозам. Я благодарю полицейских, которые приняли необходимые меры для защиты моей семьи», — написал мэр в своем Twitter.

Во Франции 25 сентября состоялось около 185 шествий против санитарных пропусков. В них по разным оценкам приняли участие 60-80 тысяч человек. По последним данным, с начала эпидемии в республике было выявлено 6,9 миллионов случаев инфицирования. Умерли 116 тысяч человек. Хотя бы одну прививку сделали свыше 50 миллионов французов.

Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил, что Москва добивается от французских властей ускорения процедуры одобрения вакцины «Спутник V». Пока результатов нет.