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    25 сентября 2021, 23:26

    Полиция Франции применила слезоточивый газ для разгона протестующих у дома мэра Ниццы. Видео

    Анастасия Кукова

    Жители Ниццы во время марша протеста против введения санитарных пропусков попытались пройти мимо дома мэра города Кристиана Эстрози. Некоторые из них попытались прорваться сквозь полицейские кордоны, и стражи правопорядка разогнали их слезоточивым газом.

    Об этом сообщила региональная газета Nice-Matin. Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять их при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарных пропусков после 15 ноября.

    Кристиан Эстрози осудил действия демонстрантов, и признал, что провокация его не испугала. Однако он подчеркнул, что попытка напасать на его дом свидетельствует о жестокости тех, кто якобы выступает за правое дело.

    «Ради благополучия жителей Ниццы я не поддамся угрозам. Я благодарю полицейских, которые приняли необходимые меры для защиты моей семьи», — написал мэр в своем Twitter.

    Во Франции 25 сентября состоялось около 185 шествий против санитарных пропусков. В них по разным оценкам приняли участие 60-80 тысяч человек. По последним данным, с начала эпидемии в республике было выявлено 6,9 миллионов случаев инфицирования. Умерли 116 тысяч человек. Хотя бы одну прививку сделали свыше 50 миллионов французов.

    Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил, что Москва добивается от французских властей ускорения процедуры одобрения вакцины «Спутник V». Пока результатов нет.