Полиция Франции эвакуировала лагерь мигрантов на северо-востоке Парижа

Согласно информации полицейских, эвакуация является частью операции, которая проводится в этом районе с конца минувшего года. Уточняется, что мигрантам предложили сесть в автобусы, на которых их доставят в центры размещения. Для них предусмотрены более 1,5 тысячи мест, информирует «Газета.ру».

Местные представители правопорядка несколько раз в год расселяют лагеря на севере Парижа, однако они появляются вновь. Как правило приезжие живут там в палатках и самодельном жилье в антисанитарных условиях.