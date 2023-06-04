Мир 04 июня 2023, 05:59 Полиция Флориды установила личность женщины, тело которой нашли в сундуке 53 года назад freepik.com

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Личность женщины, обнаруженной в сундуке 53 года назад, установили при помощи современных исследований ДНК. Родственники были шокированы известием, сообщило издание The New York Post.

Еще в октябре 1969 года рядом с городом Сент-Питерсберг было обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Труп лежал в сундуке. Правоохранительным органам так и не удалось установить личность погибшей.

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За прошедшие десятилетия полиция не раз пыталась узнать, кем была убитая женщина. В ход пошли образцы зубов и костей, однако ни одна попытка не увенчалась успехом.

Лишь спустя 50 лет в тайном деле наконец появился путь к разгадке. Им оказался расширенный анализ ДНК. Благодаря исследованию детективы выясняли, что в кофре была мама пятерых детей Сильвия Атертон. Женщина умерла на 42-м году жизни.

По данным следствия, супруг Атертон скончался в 1999 году в Лас-Вегасе, а сама убитая не была в списке без вести пропавших. Помощник полиции Сент-Питерсберга Михаил Ковачев выяснил, что в 1969 году двое детей увидели, как два неизвестных мужчины бросили кофр в лесу. Оставленный сундук принадлежал семье мертвой, однако она никак не была связана с Сент-Питерсбергом, где выбросили ящик.

Дочь жертвы Силлен Гейтс рассказала, что не могла отойти от шока, когда полицейские сообщили ей о результатах разбирательства. Она столько лет не знала, где ее мама и что с ней случилось.

«Это облегчение, печальное облегчение», — заявила наследница жертвы.

Дочь убитой была девятилетней девочкой, когда ее мама погибла. За несколько лет до своей смерти, Атертон переехала из Аризоны в Чикаго вместе с новым супругом, сыном и двумя дочерьми. Гейтс осталась в городе с отцом и 11-летним братом.

Сейчас полицейские Калифорнии ищут остальных родственников погибшей. Вероятно, они не в курсе, что случилось с матерью.