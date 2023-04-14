14 апреля 2023, 16:41
Полиция Финляндии заподозрила трех человек в разглашении гостайны
Полиция Финляндии потребовала ареста трех человек по подозрению в разглашении гостайны
Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать трех граждан страны, заподозрив их в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба органа безопасности.
«Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать трех человек по подозрению в распространении секретной информации, составляющей государственную тайну», — указали в ведомстве.
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В криминальной полиции уточнили, что все подозреваемые размещали секретные материалы в социальных сетях.
«Характер распространенных сведений таков, что они могут нанести ущерб безопасности, национальной обороне и снабжению Финляндии», — добавили в пресс-службе.
Следователи предположили, что задержанные осуществляли преступную деятельность на протяжении длительного периода времени. Других подробностей по делу не привели.
Ранее в Швеции задержали гражданку России по подозрению в шпионаже.
Финляндия
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