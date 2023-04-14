Мир 14 апреля 2023, 16:41 Полиция Финляндии заподозрила трех человек в разглашении гостайны Полиция Финляндии потребовала ареста трех человек по подозрению в разглашении гостайны Unsplash

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Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать трех граждан страны, заподозрив их в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба органа безопасности.

«Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать трех человек по подозрению в распространении секретной информации, составляющей государственную тайну», — указали в ведомстве.

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В криминальной полиции уточнили, что все подозреваемые размещали секретные материалы в социальных сетях.

«Характер распространенных сведений таков, что они могут нанести ущерб безопасности, национальной обороне и снабжению Финляндии», — добавили в пресс-службе.

Следователи предположили, что задержанные осуществляли преступную деятельность на протяжении длительного периода времени. Других подробностей по делу не привели.

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