Полиция эвакуировала район около Триумфальной арки после сообщения о бомбе

Собеседник агентства отметил, что в данный момент проходит эвакуация пассажиров линий метро, которые проходят в этом районе.

Телеканал BFM уточнил, что на место прибыли роты оперативного вмешательства и службы по разминированию. Территорию вокруг площади Этуаль и Елисейских полей взяли в охранный периметр. Движение на дороге полностью перекрыли.

Как сообщило РИА «Новости», ничего подозрительного в этом районе сотрудники полиции не обнаружили.

Журналист ВFМ Рафаэль Майшолон на своей странице в Twitter опубликовал фотографию подозрительной сумки, которую якобы обнаружили на Марсовом поле.

Он уточнил, что прибывшие на место саперы обнаружили внутри боеприпасы разного калибра.

Во Франции действует режим повышенной готовности после убийства школьного учителя Сэмюэля Пати. Его обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, которого возмутила демонстрация карикатур на пророка Мухаммеда во время урока о гражданском обществе. Юношу застрелили полицейские во время задержания.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время траурных мероприятий в честь погибшего учителя заявил, что полностью поддерживает желание французской прессы публиковать любые карикатуры, в том числе на исламского пророка.

Это заявление вызвало критику со стороны мусульманских стран, которые призвали бойкотировать французские товары. Позицию Макрона раскритиковал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он назвал европейского политика вдохновителем террористов.