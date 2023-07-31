Мир 31 июля 2023, 18:01 Полиция Эстонии подтвердила, что посольство России забросал яйцами Бабченко Полиция Эстонии: посольство РФ в Таллине закидал яйцами журналист Аркадий Бабченко Википедия

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Здание российского посольства на улице Пикк в Таллине забросал яйцами журналист Аркадий Бабченко*. Эту информацию подтвердила полиция Эстонии, сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии.

«Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин России А. Бабченко* 1977 года рождения», — указали в посольстве.

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В диппредставительстве назвали поступок журналиста результатом антироссийской кампании, развязанной в Эстонии.

Дипмиссия направила в МИД прибалтийской страны ноту с требованием наказать виновного в вандализме и возместить материальный ущерб. На здании посольства остались следы и пятна, которые необходимо устранить, подчеркнули в пресс-службе.

Полиция задержала Бабченко* после того, как он забросал здание российской дипмиссии яйцами, сообщили «Известия». Против журналиста возбудили уголовное дело.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.