Полиция Дубая закупит Tesla Cybertruck

Ford бросил вызов Илону Маску и его пикапу Cybertruck Подробнее

Начальник полиции Дубая Абдулла Халифа Аль Марри рассказал порталу Arabian Business, что стражи порядка будут нести службу на этих автомобилях в самых популярных туристических районах: возле башни Бурдж Халифа и пляжа Джумейра. Точную дату поступления Tesla Cybertruck Аль Марри раскрывать не стал.

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск презентовал свое новое творение — бронированный пикап Tesla Cybertruck из будущего — 22 ноября в Лос-Анджелесе. Представление машины не обошлось без курьеза. Маск и его ассистент решили проверить стекла Cybertruck на прочность. Они разбились от попадания металлическим шаром.

На следующий день после презентации Маск рассказал, что Tesla уже получила около 150 тысяч заказов на новый пикап.