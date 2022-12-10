Мир 10 декабря 2022, 14:31 Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников Focus Online: полиция Дрездена начала проверку в связи с возможным захватом заложников РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Дрездене начали проверку в связи с возможным захватом заложников в городе. Об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на распространенный релиз.

Больше никаких подробностей в своем сообщении полиция не привела.

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Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что полицейские начали операцию после поступивших сообщений о том, что неизвестный мужчина попытался ворваться в здание редакции «Радио Дрезден».

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Потерпев неудачу, он отправился в расположенный неподалеку торговый центр и забаррикадировался в помещении аптеки.

Полицейские полностью перекрыли движение в центральной части города, начав эвакуацию посетителей и работников торгового центра. Появилась предварительная информация, что перед нападением на редакцию радиостанции мужчина застрелил женщину в районе Пролис.

Ранее сообщалось, что полицейские в Дрездене задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.