Полиция Дижона начала спецоперацию после конфликта чеченцев и арабов

Власти французского Дижона заявили о спецоперации в двух районах города. Причиной стали столкновения чеченцев и арабов, которые продолжались несколько дней.

Как написало издание La Bien Republic, около 148 полицейских ищут оружие, боеприпасы и наркотики у людей, причастных к беспорядкам. Обыски проходят в зданиях и даже в машинах.

Все началось 10 июня, когда 16-летний парень из Чечни не поладил с представителями магрибской общины в баре Дижона. Молодого человека избили. После этого между представителями этих национальностей начались разборки. Местным властям пришлось вмешаться. Несколько десятков человек оказались ранены. Некоторых участников задержали.

Позже сообщалось, что чеченцы и арабы решили примириться. Для этого они встретились в мечети недалеко от города. Представители арабской стороны признали, что были не правы.

Между тем, Главное управление юридической полиции Франции заявило, что чеченская община представляет опасность для государства. Там отметили, что в последние годы столкновения между выходцами из Чечни и людьми других национальностей участились.