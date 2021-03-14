Полиция Британии заподозрила жену Асада в подстрекательстве к терактам

Полиция Британии заподозрила жену президента Сирии Башара Асада, первую леди Асму Асад, которая обладает британским гражданством, в подстрекательстве к терактам во время гражданской войны в САР. Об этом со ссылкой на источник сообщила Sunday Times.

Расследование в отношении первой леди Сирии проводит подразделение полиции по военным преступлениям. Асму Асад могут лишить британского гражданства. Ей грозит судебное преследование. Летом 2020 года в полицию обратилась адвокатская контора Guernica 37, которая предъявила некие доказательства, свидетельствующие об открытой поддержке Вооруженных сил САР женой президента.

Журналисты считают маловероятным, что Асма Асад приедет в Британию на судебное заседание, и пока неясно, дойдет ли дело до суда, пока ее нет в стране.

Асма Асад родилась в Лондоне в сирийской семье. В 2020 году после замужества уехала в Сирию, до этого она работала в инвестиционном банке в Британии.

Ранее в администрации президента Сирии сообщили, что Асад и его супруга заразились коронавирусом. Их состояние оценивалось как хорошее и стабильное.