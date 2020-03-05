Полиция Британии изъяла у Тинькова российский и кипрский паспорта

Ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card). Представитель Олега Тинькова не стал комментировать эту ситуацию.

Вестминстерский магистратский суд ранее назначил дату слушания по делу Тинькова.

Ранее TCS Group сообщила, что в Лондоне выдали ордер на арест Олега Тинькова. После этого бизнесмен внес залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (более 1,7 миллиарда рублей). Владельца банка обязали оставаться в британской столице и не выходить из квартиры после 19:00 и до 07:00. Кроме того, он должен приходить в полицию три раза в неделю.

В слушаниях бизнесмен участвует как частное лицо. Сейчас юристы Тинькова «работают над максимально быстрым решением этой проблемы».

Речь идет о налоговых претензиях к бизнесмену со стороны американской налоговой службы (IRS, Служба внутренних доходов США). На Тинькова подали в суд в конце февраля 2020 года. Более конкретной официальной информации о содержании исков нет. Как сообщали СМИ, Тиньков якобы занижал налоговые выплаты и подал некорректную налоговую декларацию за 2013 год.