Мир 12 ноября 2022, 23:01 Полиция Берлина заинтересовалась сотрудником с «пророссийскими взглядами» — СМИ Die Welt: полиция Берлина подверглась критике из-за «пророссийских взглядов» сотрудника Pxhere

Читать 360tv в

Берлинскую полицию раскритиковали после того, как стало известно о «пророссийских взглядах» одного из ее сотрудников. Как сообщила немецкая газета Die Welt, у мужчины был доступ к секретным документам.

По данным издания, речь идет о Михаэле Боке. Он служил в подразделении полиции Берлина «до недавнего времени». Мужчина занимался расследованием политически мотивированных преступлений. Пост связан с конфиденциальной разведывательной информацией, поэтому у сотрудника на этой должности должна быть безукоризненная репутация.

Реклама

Бок не скрывал своих убеждений. К примеру, в 2015 году он участвовал в доставке гуманитарной помощи из Берлина в Донецк и Луганск, указано в материале. Также Бок был на параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией.

Реклама

В полиции Берлина заявили о начале дисциплинарного расследования, отмечено в статье.

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Кай Вегнер раскритиковал полицию города. По его словам, «этот случай наносит существенный ущерб репутации берлинской полиции».

Сам Бок отвергает все обвинения, он не стал отвечать на вопросы газеты.