Полиция Берлина применила для разгона антиковидных протестов водометы и слезоточивый газ

В столице Германии протестующие вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ограничениями из-за коронавируса. Берлинская полиция использует для разгона протестов водометы, но они работают вполсилы. Причина — присутствующие в толпе дети.

«Нет прямой струи, так как присутствуют дети», — пояснил официальный представитель ведомства Тило Каблиц. Его процитировали в аккаунте немецкой полиции в Twitter.

Корреспондент РИА «Новости» в Берлине рассказал, что струю воды действительно направляют выше голов протестующих. С ног она никого не сбила, но многие участники акции промокли насквозь. При этом в столице Германии сегодня, 18 ноября, было довольно прохладно: температура воздуха днем прогрелась до 11 градусов.

Полиция Берлина также использовала перечный газ для разгона демонстрантов. При столкновениях с протестующими пострадали девять силовиков. Задержаны 190 человек.

«Политика сегодня» добавила, что собравшиеся жители Берлина требовали, чтобы им дали возможность пройти в здание немецкого бундестага. Там сегодня должны были принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Противники ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, решили провести акцию протеста.