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    05 февраля 2021, 19:18

    Полиция Берлина поймала подозреваемых в организации взрыва

    Артур Блянихов

    В столице Германии правоохранители задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к организации взрыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, к полицейским обратилась горожанка, которая услышала громкий взрыв в одном из дворов.

    «Помимо последствий взрыва, наряд полиции <…> обнаружил во внутреннем дворе возможное взрывное устройство, которое еще не взорвалось. Никто не пострадал, серьезного материального ущерба нет», — отмечается в сообщении.

    По подозрению в организации взрыва стражи правопорядка задержали двух мужчин. «ПолитЭксперт» рассказал, что у них нашли химические вещества и взрывное устройство.