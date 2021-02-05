Полиция Берлина поймала подозреваемых в организации взрыва

По данным информагентства, к полицейским обратилась горожанка, которая услышала громкий взрыв в одном из дворов.

«Помимо последствий взрыва, наряд полиции <…> обнаружил во внутреннем дворе возможное взрывное устройство, которое еще не взорвалось. Никто не пострадал, серьезного материального ущерба нет», — отмечается в сообщении.

По подозрению в организации взрыва стражи правопорядка задержали двух мужчин. «ПолитЭксперт» рассказал, что у них нашли химические вещества и взрывное устройство.