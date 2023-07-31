Мир 31 июля 2023, 02:58 Полиция Батуми задержала протестующих против лайнера с россиянами Batumelebi: полиция Батуми задержала митингующих против лайнера с российскими туристами РИА «Новости»

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Сотрудники полиции в Батуми задержали протестующих из-за круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Информацию об этом опубликовал телеканал Batumelebi.

«Несколько участников акции в порту Батуми попытались прорвать полицейский кордон. Их задержали», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что грузинская оппозиция устроила акцию протеста в порту Батуми в связи с заходом лайнера с туристами из Сочи. Astoria Grande должен пройти по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи. На нем находится 850 путешественников из России и Турции. Оппозиция в Грузии недовольна, что лайнер заходил на территорию Южной Осетии и Абхазии, нарушив местный закон «Об оккупации».

На митинге против лайнера собралось более 100 человек. Манифестанты развернули плакаты и стали кричать лозунги. После отплытия Astoria Grande протестующие включили гимны Грузии и ЕС.