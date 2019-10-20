  • Полиция Барселоны расстреляла митингующих резиновыми пулями

    20 октября 2019, 02:24

    Светлана Степанова

    Полицейские Барселоны применили резиновые пули, чтобы разогнать агрессивно настроенных митингующих. Это было сделано после того, как молодые люди совершили нападение на пожарных. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Полиция Барселоны расстреляла митингующих резиновыми пулями

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    Протестующие в Барселоне возвели баррикады возле здания Национальной полиции Каталонии. Накануне заграждения подожгли. Тушить их пришлось пожарным.

    Примерно в полночь (около 01:00 мск) активисты набросились на них не давая завершить работу. Отогнать агрессивно настроенную молодежь взялись полицейские. Они открыли по хулиганам огонь резиновыми пулями. Толпу удалось оттеснить.

    Противостояние правоохранителей и жителей Барселоны продолжается. Люди требуют отменить приговоры политикам Каталонии. В толпе видны люди, завернувшиеся во флаги испанского автономного сообщества. Также появились и те, кто пришел на акцию протеста, закрыв лицо балаклавой. Обычно именно эти граждане выступают подстрекателями, заставляя вести себя агрессивно мирных граждан.

    Бывшего главу Каталонии оставили на свободе

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    Беспорядки в Барселоне начались 14 октября. Испанский Верховный суд назначил наказание 12 каталонским политикам. Их признали виновными в причастности к проведению нелегитимного референдума о вопросе независимости в 2017 году. Девятерых приговорили к 9-13 годам заключения за мятеж, троих — оштрафовали за неподчинение.

    18 октября в автономном сообществе началась всеобщая забастовка. Митингующие перекрыли дороги, скандировали лозунги. Наиболее сложная ситуация в Барселоне. По данным агентства, несколько сотен радикалов бросались в полицейских банками, камнями, бутылками. Митингующие разбивали витрины магазинов, разбрасывали мусор из контейнеров. Чтобы их усмирить, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В ночь с 18 на 19 октября не менее 182 человек пострадало. Около 80 жителей Барселоны были задержаны.