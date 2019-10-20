Полиция Барселоны расстреляла митингующих резиновыми пулями

Протестующие в Барселоне возвели баррикады возле здания Национальной полиции Каталонии. Накануне заграждения подожгли. Тушить их пришлось пожарным.

Примерно в полночь (около 01:00 мск) активисты набросились на них не давая завершить работу. Отогнать агрессивно настроенную молодежь взялись полицейские. Они открыли по хулиганам огонь резиновыми пулями. Толпу удалось оттеснить.

Противостояние правоохранителей и жителей Барселоны продолжается. Люди требуют отменить приговоры политикам Каталонии. В толпе видны люди, завернувшиеся во флаги испанского автономного сообщества. Также появились и те, кто пришел на акцию протеста, закрыв лицо балаклавой. Обычно именно эти граждане выступают подстрекателями, заставляя вести себя агрессивно мирных граждан.

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Беспорядки в Барселоне начались 14 октября. Испанский Верховный суд назначил наказание 12 каталонским политикам. Их признали виновными в причастности к проведению нелегитимного референдума о вопросе независимости в 2017 году. Девятерых приговорили к 9-13 годам заключения за мятеж, троих — оштрафовали за неподчинение.

18 октября в автономном сообществе началась всеобщая забастовка. Митингующие перекрыли дороги, скандировали лозунги. Наиболее сложная ситуация в Барселоне. По данным агентства, несколько сотен радикалов бросались в полицейских банками, камнями, бутылками. Митингующие разбивали витрины магазинов, разбрасывали мусор из контейнеров. Чтобы их усмирить, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В ночь с 18 на 19 октября не менее 182 человек пострадало. Около 80 жителей Барселоны были задержаны.