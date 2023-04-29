Мир 29 апреля 2023, 21:02 Полиция Австралии вышла на поиски крокодила-людоеда Daily Mail: крокодил мог быть причастен к исчезновению на берегу реки Кеннеди в Австралии Pixabay

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Крокодила заподозрили в таинственном исчезновении рыбака на берегу реки Кеннеди в штате Квинсленд в Австралии. Вечером, когда рыбачил мужчина, обитатели туристического лагеря поблизости услышали крики и звуки борьбы, сообщает Daily Mail.

После этих звуков мужчина пропал. Скорее всего, предположило издание, рыбака утащил и съел крокодил.

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К поискам рыбака приступили полиция и спасательные службы, к ним привлекли вертолет из города Кернс, находящегося в 400 километрах от места происшествия.

Пешие группы спасателей осмотрели местность, но пока не обнаружили никаких следов пропавшего мужчины. Поиски продолжатся в течение ночи, затем к ним присоединится государственная служба экстренной помощи.

Ранее в Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в незаконном вылове рыбы. При себе у него были сети и улов. В момент задержания браконьер как раз доставал из воды улов.