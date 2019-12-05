Полиция Австралии изъяла партию наркотиков на 828 миллионов долларов

Полиция проводила операцию вместе с работниками пограничной службы Австралии. Запрещенные вещества обнаружили при проверке грузов в городском порту. Преступники спрятали наркотики в акустические стереодинамики.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что нашли 1,6 тонны метамфитамина и 37 килограммов героина. Общая стоимость наркотиков составляет около 828 миллионов долларов. На официальной странице Twitter полицейские опубликовали снимок изъятого.

Двух мужчин в возрасте 37 и 38 лет и женщину 37 лет арестовали. Предполагается, что им грозит пожизненное лишение свободы.