Полиция Австралии изъяла партию наркотиков на 828 миллионов долларов
В Мельбурне, на юго-восточном побережье Австралии, сотрудники федеральной полиции изъяли наркотики на сумму более 800 миллионов долларов. Это самая крупная партия в истории страны, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт ведомства.
Полиция проводила операцию вместе с работниками пограничной службы Австралии. Запрещенные вещества обнаружили при проверке грузов в городском порту. Преступники спрятали наркотики в акустические стереодинамики.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что нашли 1,6 тонны метамфитамина и 37 килограммов героина. Общая стоимость наркотиков составляет около 828 миллионов долларов. На официальной странице Twitter полицейские опубликовали снимок изъятого.
Двух мужчин в возрасте 37 и 38 лет и женщину 37 лет арестовали. Предполагается, что им грозит пожизненное лишение свободы.