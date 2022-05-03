Полиция Армении начала задерживать протестующих в Ереване

Оппозиционные активисты Армении вышли на протесты. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. ТАСС сообщил, что полиция начала применять силу для расчистки улиц Еревана от протестующих.

По данным издания, местные стражи порядка начали задерживать оппозиционных активистов. О том, куда их отвозят, пока не сообщается. Также пока неизвестно точное количество задержанных к этому часу. Вчера, 2 мая, стражи порядка поймали около 244 протестующих.

Протестующие с самого утра вышли на улицы Еревана. Они перекрыли один из проспектов. Из-за протестов уже начались пробки.

Подобные акции проходят в столице Армении с прошлой недели. Оппозиционные активисты протестуют против заявления Пашиняна о Нагорном Карабахе. Политик заявил о готовности вести переговоры для урегулирования ситуации в регионе, чем вызвал негодование у части населения. Протестующие требуют отставки премьер-министра. Они считают, что другая сторона конфликта в Нагорном Карабахе — Азербайджан и Турция — хочет уничтожить Армению и переговоры не помогут.