Мир 03 января 2024, 03:17 Полиция Аргентины задержала аферистку из России La Naciоn: аргентинская полиция задержала россиянку за аферу с 2 млн долларов Unsplash

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Аргентинские правоохранители задержали уроженку России, которую подозревают в финансовых махинациях на родине. Российское посольство изучает подробности ареста, сообщила газета La Naciоn.

«Женщина 37 лет имела международный ордер на арест. Она разыскивалась за серию афер на два миллиона долларов. Сегодня она была задержана в столице», — написали авторы статьи.

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Задержанная приехала в Аргентину в январе 2023 года с мужем, дочерью и свекровью. Каждые два месяца семья переезжала на новое место жительства. За год пребывания в стране женщина регулярно вкладывалась в недвижимость через подставных людей.

Вероятнее всего, власти Аргентины экстрадируют мошенницу в Россию для дальнейшего разбирательства, отметили авторы статьи.

Другой уроженец России был арестован в Финляндии. Полиция страны задержала его по подозрению в военном преступлении на Украине. Мужчина находится в тюрьме финского города Вантаа.

В Германии суд разрешил экстрадировать россиянина, совершившего убийство в Мюнстере. В марте 21-летнего жителя Чечни осудили за смертельное избиение человека.