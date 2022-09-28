Полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с британцем украинскую беженку | 360°

Мир 28 сентября 2022, 05:00 Поделиться Telegram

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Viber Полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с британцем украинскую беженку Полиция Великобритании арестовала украинку Каркадым после ее ссоры с британцем Гарнеттом Pxhere.com

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Полиция Великобритании арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после того, как она попыталась ворваться в дом ее бывшего молодого человека, местного жителя Энтони Гарнетта. Эту историю рассказало The Daily Mail.

После разрыва украинка дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, но каждый раз ее задерживала полиция, указано в материале.

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В последний раз стражей порядка вызвали соседи. Они услышали крики девушки возле съемного жилья Гарнетта, она пыталась «выбить входную дверь». После этого беженка решила сбежать, но полицейские нашли ее «прячущейся в близлежащих кустах». Издание поделилось видео, на котором кричащую по-английски женщину сажают в машину полиции.

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Сама украинка заявила изданию, что «опустошена» расставанием с британцем. Она отметила, что у нее все еще есть чувства к нему, несмотря на то, что ее сердце разбито. Также девушка добавила, что в Великобритании у нее нет ни дома, ни денег. Она сказала, что получала предупреждение от полицейских о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, в противном случае ее ожидает повторный арест и предъявление обвинений.

Срок действия визы украинки, которая давала ей статус беженца, истекает через несколько недель, указало издание. Ее бывший молодой человек рассказал, что девушка попала в «идеальный шторм», и выразил надежду на то, что она «будет в безопасности» у себя на родине во Львове.

«У нее закончилась виза, и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться», — сказал бывший возлюбленный.

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