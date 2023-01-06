06 января 2023, 22:37
Полиция Амстердама опознала тело пропавшего 10 лет назад россиянина
Telegraaf: полиция Амстердама опознала тело пропавшего 10 лет назад россиянина Левина
Полиция Нидерландов спустя 10 лет опознала труп российского коллекционера Александра Левина. Мужчина считался пропавшим без вести. Об этом сообщило издание Telegraaf.
Тело россиянина, как указано в материале, нашли завернутым в синий пластик в реке Эй в Амстердаме 30 января 2013 года. Но его личность тогда не установили. В 2022 году правоохранители снова вернулись к расследованию этого дела и выяснили, что жертва — российский коллекционер.
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Левин, по данным издания, занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 его осудили за контрабанду.
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В октябре 2022 года туристическая полиция нашла на Пхукете тело пропавшей 53-летней россиянки. Опознать женщину смогли по купальнику. Тело россиянки увидели в море, в одном километре от того места, где она заходила. Отдыхающая не вернулась в гостиницу, а ее вещи нашли на пляже Найтон. Тревогу забил представитель туристической фирмы. В поисковой операции задействовали больше 100 специалистов наземной и морской полиции, береговой охраны, водолазов.
Нидерланды
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