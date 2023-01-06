Мир 06 января 2023, 22:37 Полиция Амстердама опознала тело пропавшего 10 лет назад россиянина Telegraaf: полиция Амстердама опознала тело пропавшего 10 лет назад россиянина Левина Pxhere

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Полиция Нидерландов спустя 10 лет опознала труп российского коллекционера Александра Левина. Мужчина считался пропавшим без вести. Об этом сообщило издание Telegraaf.

Тело россиянина, как указано в материале, нашли завернутым в синий пластик в реке Эй в Амстердаме 30 января 2013 года. Но его личность тогда не установили. В 2022 году правоохранители снова вернулись к расследованию этого дела и выяснили, что жертва — российский коллекционер.

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Левин, по данным издания, занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 его осудили за контрабанду.

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В октябре 2022 года туристическая полиция нашла на Пхукете тело пропавшей 53-летней россиянки. Опознать женщину смогли по купальнику. Тело россиянки увидели в море, в одном километре от того места, где она заходила. Отдыхающая не вернулась в гостиницу, а ее вещи нашли на пляже Найтон. Тревогу забил представитель туристической фирмы. В поисковой операции задействовали больше 100 специалистов наземной и морской полиции, береговой охраны, водолазов.