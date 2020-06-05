Полиции Миннеаполиса запретят удушающие приемы после смерти Флойда

В городе Миннеаполис после гибели афроамериканца Джорджа Флойда запретят полиции использовать удушающие приемы. Это является частью договоренностей между управлением по правам человека штата Миннесота и городом.

Помимо этого, сотрудники полиции, «независимо от срока пребывания в должности или звания», должны будут сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег. Они также должны будут вмешиваться в подобные ситуации, чтобы остановить насилие, пишет агентство Associated Press.

В США уже больше недели гремят акции и протесты более чем в 30 штатах. В некоторых районах они переросли в массовые беспорядки и стычки с полицией. В некоторые города вошли подразделения Национальной гвардии. Есть раненые и погибшие. Жители вышли на улицу после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда. К демонстрациям уже присоединились жители Лондона и Парижа.