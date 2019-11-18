Полиции Гонконга удалось подавить демонстрантов

Протестующие в Гонконге забросали полицейский БТР коктейлями Молотова. Видео Подробнее

По информации издания, правоохранительные органы ворвались в Политехнический университет и применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов. В учебном учреждении протестующие провели всю ночь. Полиция заявила, что демонстранты поджигали дороги и бронированный фургон.

По словам местного телевидения, что рядом с университетом арестовали десятки недовольных. А активисты в ближайшем районе вынуждали закрывать торговые центры и магазины.

«Я не знаю, как долго мы можем продолжать в том же духе. Нам может понадобиться международная помощь», — пояснил протестующий в возрасте 19 лет.

В гонконгской больнице отметили, что 38 человек ранены на вечерних и ночных протестах. Очевидцы уточнили, что некоторые получили ожоги и большие синяки от водяных пушек.

Ранее автомобиль правоохранителей в Гонконге загорелся после того, как протестующие забросали его коктейлями Молотова.