Мир 02 февраля 2023, 03:11 Полицейской реформе в США предрекли крах «Известия»: полицейскую реформу в США ждет крах из-за республиканцев в Конгрессе Unsplash

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Жители США снова начали говорить о необходимости принятия закона Джорджа Флойда после избиения афроамериканца Тайри Николса. Опрошенные «Известиями» американские эксперты заявили, что документ вряд ли примут. Если законопроект не прошел в 2021 году при демократах, то сейчас у него еще меньше шансов, так как Конгресс находится в руках республиканцев.

«Сейчас, когда палата представителей контролируется республиканцами, маловероятно, что Конгресс примет закон о реформе полиции. Тот факт, что такое прохождение законопроекта не увенчалось успехом, даже когда демократы контролировали обе палаты, говорит о том, что сейчас у него нет реальной перспективы», — отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

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Он добавил, что республиканцы выступают за полицию и против преступности. Политический обозреватель Пол Крейг подчеркнул, что республиканцы считают работу правоохранителей делом каждого штата в отдельности. Федеральные власти вмешиваться в ситуацию не должны.

Закон Джорджа Флойда предусматривает введение некоторых ограничений в работу полиции. Если его примут, то правоохранители не смогут применять удушающие приемы, а за необоснованное насилие к подозреваемым их будут жестче наказывать.

В начале января полицейские избили афроамериканца Тайри Николса. В итоге молодой человек скончался в больнице. Его смерть вызвала волну протестов в США.