Полицейского в Гонконге ранили в ногу стрелой

На улицах Гонконга не прекращаются митинги местных жителей и столкновения с полицией. Во время очередной стычки один из протестующих выстрелил в правоохранителя из лука и ранил его стрелой в ногу.

СМИ: полиция применила слезоточивый газ возле университета в Гонконге Подробнее

Как пишет газета The South China Morning Post, 17 ноября протестные акции охватили район Политехнического университета. Полиция разгоняла демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов, а митингующие бросали в ответ кирпичи.

Один из стражей порядка получил стрелу в голень и теперь находится в больнице под наблюдением врачей.

Из-за продолжающихся столкновений власти Гонконга объявили о закрытии школ и детских садов. Учебные заведения не будут работать 18 ноября.

Массовые беспорядки начались в Гонконге в июне 2019 года. Причиной стало принятие закона об экстрадиции заключенных, согласно которому правительство смогло бы задерживать и выдавать людей другим странам. Жители региона потребовали отказаться от проекта закона. На улицах начались стычки с полицией, протестующие перекрывали дороги, станции метро и аэропорты. Власти пошли на уступки и в октябре отозвали законопроект, но митинги продолжаются до сих пор.