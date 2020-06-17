Полицейским США запретят удушающие приемы. Трамп подписал указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Теперь сотрудникам при исполнении запрещено принимать удушающие приемы при задержании.

«Это большой шаг, не предпринимавшийся до сегодняшнего дня. Будут запрещены удушающие приемы. Но за исключением случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции», — заявил Трамп во время подписания, сообщила «Российская газета».

Помимо этого нововведения, в указе упоминается о выделении грантов на дополнительную подготовку полицейских. Их будут учить, как решать конфликты наиболее мирно.

Также теперь биографии всех, кто хочет вступить в ряды правоохранительных служб, будут тщательно проверять отделы кадров. Основная цель новой реформы — налаживание отношений между жителями страны и полицейскими, уточнил президент США.

Реформировать систему правопорядка власти решили после двух резонансных случаев с участием полицейских. Первый произошел в конце мая, когда после жестких действий сотрудников в форме погиб американец Джордж Флойд. Еще один инцидент случился 12 июня. Афроамериканец Рейшард Брукс сопротивлялся при задержании и отнял электрошокер. Мужчину ранили, позже он умер в больнице.