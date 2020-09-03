Полицейский в Вашингтоне застрелил 18-летнего афроамериканца

Еще один случай убийства афроамериканца полицейским произошел в США. В этот раз все случилось в Вашингтоне. Страж порядка начал стрелять в подростка при задержании.

«На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие», — заявили в полиции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюсэм уточнил, что стрельба случилась рядом с военной базой Анакостия. Полицейские подошли к автомобилю, в котором, как они предполагали, сидели вооруженные люди. Несколько человек резко вышли из машины и попытались сбежать. В этот момент один из стражей порядка открыл огонь и попал в скрывающегося молодого человека. Его экстренно госпитализировали, но не смогли спасти. Ньюсэм отметил, что у погибшего могло быть при себе оружие.

Как написала газета The Washington Post, погибший — 18-летний Дэон Кэй.

После произошедшего активисты пришли к полицейскому участку.

Общественные волнения в США продолжаются с конца мая, когда умер африканец Джордж Флойд. При задержании полицейский надавил ему на горло.

После этого случая появилось движение Black Lives Matters. Во многих городах проходят протесты. Активисты призывают остановить произвол со стороны полиции. Ведь от их рук часто погибают темнокожие.