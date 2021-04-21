Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку

В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант в городе Колумбус штат Огайо. Возле здания городской полиции собрались протестующие,

Днем 20 апреля 16-летняя Макайя Брайант вызвала полицейских из-за ругавшихся на улице двух девушек, сообщил местный телеканал 10TV.

Офицер полиции, который застрелил девушку, утверждает, что она напала на него с ножом. Макайя умерла в больнице от огнестрельного ранения.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер в Twitter сообщил, что сейчас проводится расследование. С нагрудных камер полицейских, по его словам, видно, что «офицер применил оружие, чтобы защитить еще одну молодую жизнь».

Однако люди продолжают собираться возле здания полиции с лозунгами «Скажи ее имя».

Убийство девушки произошло в то же время, когда в Миннесоте оглашался приговор бывшему полицейскому, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда.