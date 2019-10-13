Полицейский в США застрелил хозяйку дома за открытую дверь

В США полицейские застрелили хозяйку дома из-за широко открытой двери. Погибшая была чернокожей.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные службы в Техасе, полицейские прибыли к дому чернокожей женщины по вызову соседа, того забеспокоила широко открытая дверь их дома. Увидев человека в окне, правоохранитель достал оружие и выстрелил.

«Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции схватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании», — сообщили в полиции.

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Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Офицер, застреливший женщину, работает в отделении округа Форт-Уэрт с апреля 2018 года. Сейчас до выяснения обстоятельств дела его отстранили от службы.