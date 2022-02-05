Полицейский в США застрелил афроамериканца, лежавшего у себя на диване

Полицейский застрелил афроамериканца Амира Локка, который лежал у себя дома на диване в Миннеаполисе. Правоохранители ворвались к нему в дом, пока он спал.

По данным Telegram-канала SHOT, полицейские потребовали лечь на пол. Но Локк попытался схватить пистолет и подняться. В итоге спецназовец Марк Хэннеман выстрелил в него несколько раз. Позже Локк умер в больнице.

Правоохранители расследовали убийство, у них был ордер на проникновение в дом, но сам Локк прямого отношения к случившемуся не имел. Хэннемана отстранили от службы, власти города теперь опасаются повторения протестов 2020 года.

В том году в Миннеаполисе офицер Дерек Шовин грубо задержал афроамериканца Джорджа Флойда, в результате чего тот скончался. После этого в США начались волна протестов и жесткие стычки с полицейскими.