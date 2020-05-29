Полицейский участок подожгли во время протестов в Миннеаполисе

Это произошло, когда правоохранители попытались разогнать толпу с помощью слезоточивого газа. В итоге протестующие ворвались в участок и подожгли его. Никто не пострадал, так как всех сотрудников успели эвакуировать.

Протесты начались после смерти темнокожего мужчины, которого полицейские задержали с применением физической силы.