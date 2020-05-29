    29 мая 2020, 13:35

    Полицейский участок подожгли во время протестов в Миннеаполисе

    Дарья Морозова

    Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.

    Это произошло, когда правоохранители попытались разогнать толпу с помощью слезоточивого газа. В итоге протестующие ворвались в участок и подожгли его. Никто не пострадал, так как всех сотрудников успели эвакуировать.

    Протесты начались после смерти темнокожего мужчины, которого полицейские задержали с применением физической силы.