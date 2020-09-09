Полицейский трижды выстрелил в американского подростка с аутизмом

В американском Солт-Лейк-Сити полицейский ранил подростка с аутизмом. В ребенка, по словам его матери, выстрелили несколько раз. Она сама вызвала службу спасения, поскольку у мальчика случился нервный срыв.

Женщина попросила помощи, позвонив в экстренную службу по номеру 911. Об этом рассказал местный телеканал KUTV. Сын американки страдает синдромом Аспергера. Для него характерны серьезные трудности в социальном взаимодействии.

После звонка на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, речь шла об угрозе насилия. Полицейские заявили, что подросток «был вооружен и угрожал некоторым людям».

В итоге 13-летний мальчик попытался убежать от полиции. Во время погони один из правоохранителей достал пистолет и выстрелил в ребенка.

Подростка госпитализировали. Мать юного американца заявила, что в школьника стреляли несколько раз. Он ранен в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.

Молодой человек не выдержал короткой разлуки с матерью, которой нужно было на работу. Поэтому у него и случился срыв. Женщина заявила, что в разговоре со службой 911 объяснила, что ребенок не вооружен. Она предупредила, что мальчика нужно доставить в больницу, поскольку он не знает, как справиться с собой.

Официальной информации о том, нашли ли полицейские у ребенка какое-либо оружие, нет. Ведется расследование инцидента.

На прошлой неделе в Вашингтоне при задержании застрелили 18-летнего афроамериканца.