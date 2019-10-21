Полицейский США инициировал расследование против самого себя

Полицейский Эдди Джонсон из Чикаго пояснил, что забыл принять лекарства, которые прописал ему доктор. По этой причине он заснул в своей полицейской машине по дороге домой после обеда.

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Джонсон почувствовал слабость из-за повышенного давления и остановился у своего дома, после чего уснул. Его его разбудили офицеры, вызванные случайным прохожим.

По словам полицейского, обнаружившие его офицеры не стали проверять его алкотестером, однако он не считает это ошибкой, так как «если кто-то уснул в машине, это не значит, что с ним что-то не так», — объяснил он.

Эдди Джонсон настаивает на «полном и прозрачном» расследовании. Отдел, который обычно отчитывается самому Джонсону, теперь будет докладывать его первому заместителю Энтони Риччио.

Джонсон хочет доказать, что на нем нет никакой вины, и что он может продолжать работу полицейским