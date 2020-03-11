Полицейский спас жизнь россиянина в Мексике

Человек «российского происхождения» пострадал при нападении грабителя в Мехико. Его спас полицейский. Так о преступлении рассказали в Министерстве общественной безопасности столицы Мексики.

Все произошло, когда 50-летний гражданин России ехал в такси. Машина остановилась на светофоре, и в какой-то момент в нее начали стрелять. Пассажир получил касательное огнестрельное ранение щеки. Его госпитализировали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россиянина спас сотрудник полиции. Он заметил преступника с оружием, который угрожал людям в автомобиле. Полицейский потребовал от грабителя опустить пистолет. Но нападавший не послушался и два раза выстрелил в офицера. Он тоже был ранен. Преступника не удалось задержать, он скрылся на мотоцикле. Министерство безопасности и сотрудники Центра управления и контроля С2 сейчас ищут нападавшего.

В феврале в Мексике произошла история, связанная с 15-летней россиянкой. Родители девушки забили тревогу, когда она не вернулась домой. Семья жила в Халиско, но школьница пропала в городе Тлахомулько. Полиция опасалась, что на нее и еще несколько подростков могли напасть преступники.